Bolsas de Estudo Miguel Torga 20/21 entregues a 73 alunos do concelho de Sabrosa

O Município de Sabrosa entregou hoje as Bolsas de Estudo Miguel Torga para o Ensino Superior 20/21 a setenta e três alunos do concelho.

Para assinar o momento aconteceu, no início desta tarde, uma cerimónia restrita, devido ao atual estado de pandemia que se vive, onde estiveram presentes os três alunos que ingressaram este ano no ensino superior com melhor média de acesso, em representação de todos os outros, de forma a terem a oportunidade de receber pessoalmente um Certificado de Atribuição da Bolsa e o comprovativo de transferência do valor agora recebido. No momento, o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, reforçou o sentimento de satisfação e orgulho sentido pela atribuição desta bolsa aos alunos, que considera ser “um reconhecimento do mérito dos mesmos, para além de um apoio importante para todos numa fase tão decisiva do percurso da sua formação”, apelando também para que a mesma seja “utilizada da melhor forma” de forma a ser valorizado este investimento “que é feito de coração pelo executivo municipal”. Aproveitou ainda o momento para deixar votos de um Bom Ano de 2021 a todos os contemplados, com muitos sucessos académicos, e com a esperança de que no próximo ano seja possível juntar pessoalmente todos os alunos presenteados num evento que comemore os seus méritos e feitos académicos.

Todas as candidaturas recebidas nesta edição foram validadas para atribuição, num total de 73 bolsas de estudo concedidas, mais trinta do que no ano anterior.

Esta medida apoia anualmente todos os alunos do concelho de Sabrosa que se candidatam à mesma com aproveitamento escolar no ano anterior e que cumpram os restantes parâmetros para a sua atribuição.

Com este apoio, o Município pretende também colaborar na formação de quadros técnicos superiores na sua área geográfica, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento social, económico e cultural do concelho.