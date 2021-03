“Bô e nós aqui”: o projeto multimédia inovador dos Irmãos Geadas

Óscar e António Gonçalves são os empreendedores por detrás deste projeto, com produção da Brand22 Creative Agency. “Bô e nós aqui” tem vários episódios. António diz que pretendem “mostrar lugares únicos, usos, costumes, pessoas e tradições de Trás-os-Montes”.

Os proprietários brigantinos dos espaços gastronómicos “G Pousada” (detentor de uma estrela Michelin) “O Geadas” e “Contradição GastroBar” aventuram-se agora no registo audiovisual. Querem levar muito valor gastronómico, artístico e cultural a casa dos portugueses.

A situação pandémica, com a consequente redução do volume de trabalho na restauração, possibilitou a concretização de um projeto que já estava idealizado. “Mais do que a comunicação dos irmãos Geadas, é um cartão de visita para quando a pandemia acabar, para que fique um ‘bichinho’, uma vontade de visitar o interior”, realça o chef Óscar Gonçalves.

Uma das principais peculiaridades do “Bô e nós aqui” é o emprego da língua mirandesa, propositadamente adotada nas narrativas dos dois apresentadores. “Mais de 23 anos passados desde a oficialização do mirandês, existe muita gente que não sabe que Portugal tem duas línguas oficiais. É, por isso, um ponto diferenciador para a nossa comunicação, divulgando o que é tradicionalmente nosso”, referem.

Quanto à evolução da pandemia, António revela-se otimista e enaltece a importância do “Bô e nós aqui”: “Vamos ter de voltar à normalidade, uma nova normalidade. Quando esse momento chegar, teremos de estar preparados e apresentar novas ‘armas’ para lutar. Acreditamos que este trabalho, feito com paixão, pode ser um elemento catalisador do interior e principalmente da nossa região, desde Chaves a Miranda do Douro, passando por Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta, indo a Vinhais e finalizando no nosso berço, Bragança”.

Mais uma vez, António e Óscar Gonçalves revelam-se empreendedores, mesmo num contexto difícil para o país, em prol da divulgação e da promoção do interior e de Trás-os-Montes em particular.