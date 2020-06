“Blog Trip” do Turismo do Porto e Norte de Portugal passou por Boticas

No âmbito de uma iniciativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), que organizou um roteiro para divulgação das potencialidades turísticas na região Norte, e em particular do Interior Rural, um conjunto de “bloggers” visitou na passada sexta-feira, dia 19 de junho, o Concelho de Boticas, ficando a conhecer alguns dos locais mais emblemáticos da região.

A comitiva, composta por cerca de duas dezenas de pessoas, contou com a presença do Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, tendo sido recebida na Loja Interativa de Turismo pelo Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, que aproveitou a ocasião para apresentar Boticas como um “destino de excelência para o turismo de natureza, aliado ao turismo de aventura e ao turismo gastronómico”. “É importante darmos a conhecer as potencialidades da nossa região, onde se respira ar puro, apresentando-a como um destino alternativo, em particular numa altura em que o paradigma de férias está completamente alterado e em que os portugueses começam a equacionar e a descobrir novos destinos e novas realidades”.

O objectivo desta “Blog Trip” organizada pela TPNP passa, precisamente, por promover novos destinos e novas ofertas turísticas. Mais do que operadores turísticos, os “bloggers” de viagem são “influencers”, ou seja, formadores de opinião que vivem pessoalmente uma experiência que depois compratilham com os seus leitores, colaborando dessa forma, na divulgação dos destinos e serviços que vivenciaram. Alguns “bloggers” têm milhares de seguidores, sempre ávidos por nova informação e novas experiências que possam, igualmente, vivenciar.