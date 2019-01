O Bloco de Esquerda irá realizar, no próximo sábado, dia 26, em Alijó, o “Encontro do Interior”, um fórum no qual se discutirão políticas para o interior.

O evento terá lugar no Teatro Auditório Municipal de Alijó, pelas 10 horas, sendo a sessão de abertura às 11h30, com Rui Cortes, professor universitário e membro do Grupo Trabalho do Interior, e Jorge Carvalho que foi candidato à Câmara Municipal de Alijó e é membro da coordenadora distrital do Bloco de Vila Real.

Por volta das 11h30, decorrerá um painel sobre desenvolvimento rural e outro sobre ferramentas de intervenção autárquica.

Seguidamente, às 14h30, haverá uma discussão relativa às políticas públicas e mobilidade para o interior, assim como lutas feministas e LGBTI + no interior.

Pelas 16 horas, realizar-se-á um debate sobre a deslocalização, descentralização e regionalização.

Por fim, às 17h30, serão apresentadas as conclusões e o encontro será encerrado por Catarina Martins.