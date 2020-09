Bloco de Esquerda pede mais apoios para o Club de Vila Real

Decorreu, na passada quarta-feira, dia 23 de setembro, uma reunião entre o Bloco de Esquerda (BE) e a Associação do Club de Vila Real, relacionada com as dificuldades financeiras que o club tem vindo a enfrentar e a saída da sua sede centenária.

Em julho de 2020, o club se viu obrigado a abandonar a sua sede, na Avenida Carvalho Araújo, devido a um atraso de cinco meses no pagamento da renda. De acordo com o BE, os atrasos dos pagamentos deveram-se à falta de um apoio por parte do Município de Vila Real.

Segundo Sérgio Sequeira Bastos, do BE, “sendo o Club uma entidade que foi classificada pela Câmara Municipal, de interesse histórico-cultural, a mesma deve ser protegida e salvaguardado o funcionamento da organização, algo que não está a fazer”, acusou o responsável, acrescentando que “o Club tinha uma sede histórica naquele edifício, com mais de 125 anos de existência”.

Sérgio Sequeira Bastos, interpretou a atitude do município, “como um desinteresse face à cultura na cidade. Na opinião do Bloco de Esquerda, o comportamento da Câmara Municipal, com todas as associações de pequena dimensão, reflete que a cultura na nossa cidade, não é vista como uma prioridade”, completou.

O Bloco de Esquerda, pediu “que seja feito o trabalho de proteção e salvaguarda das entidades”, referindo que o “apoio que é dado não é suficiente para as despesas. O Club desenvolve uma atividade que não lhe permite manter-se na sua sede histórica e a indisponibilidade da câmara de desenvolver programação cultural, não permite ao club encontrar recursos para se manter na sua sede”, lamentou.

