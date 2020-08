Bisarro Ceramics: a essência da região através do design

A Bisarro Ceramics, uma marca de design de cerâmicas em barro negro, nasceu em 2017, a partir de um projeto que pretendia dinamizar a região de Bisalhães, através do desenho de peças únicas e elegantes. “Para alcançar esse objetivo, utilizamos o design como uma ferramenta para dinamizar esta tradição.”, explicou Renato Rio Costa.

Projectos que vão desde frappes para as quintas do Douro, aos troféus do WTCR, do Tribol, do Running Wonders, entre outros. Desenhos exclusivos que marcam a diferença pela sua ligação entre o contemporâneo e a cultura regional.

Além da presença dos seus troféus nos pódios, a Bisarro também se destacou na maior feira internacional de bens de consumo, a feira Ambiente na Messe Frankfurt, na Alemanha, em 2017 e 2020. Evento no qual esteve realçada na secção dos Talents, um espaço que pretende promover jovens designers e os seus projetos.

O Bisarro Design Studio

Paralelamente ao design de cerâmicas em barro negro, a Bisarro expandiu a sua área de ação e de criação, dedicando-se, também, ao desenho de rótulos, para vinhos e cervejas da região transmontana e duriense, através do Bisarro Design Studio.

De facto, a Bisarro já trabalhou com diversos produtores da região, tais como: a Quinta da Poeira; a Quinta de La Rosa; a Adega de Sabrosa; Arribas do Douro; a Casa Agrícola de Fermentões, entre outros, evidenciando-se pela criatividade muito vincada nas tradições e nos costumes da região.

Recentemente, após três anos de trabalho dedicado, a Bisarro sentiu necessidade de crescer e trocou as suas instalações no centro de Vila Real pelo Regia-Douro Park. “Com o evoluir da empresa, sentimos que chegamos a um ponto de viragem a partir do qual decidimos arriscar e aproveitar as estruturas que o Regia-Douro Park nos fornece”, explicou Renato Rio Costa, destacando “o apoio, o network envolvente e o fácil acesso” como mais-valias para a sua empresa.

No futuro, o representante da Bisarro, pretende ficar em Vila Real e promover o desenvolvimento local através da criação de emprego e abrir o leque da sua coleção de produtos a outros materiais e tradições, reunindo a cultura e a contemporaneidade num só desenho.

Fotografia: André Macedo