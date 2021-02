Bibliotecas de Santa Marta de Penaguião lançam serviço “LIVRe-se” em casa

A Biblioteca Municipal, em articulação com a Biblioteca Escolar, pretendem sair à rua para levar a leitura a todos, aos que já são leitores habituais, bem como àqueles que queiram abraçar o novo desafio de viver aventuras e viajar através dos livros, quando não existe outra maneira segura de o fazer.

Como serviço público de proximidade, e considerando a leitura uma ferramenta essencial para o bem-estar psíquico, e para a continuada formação das pessoas em geral, vimos anunciar a implementação do serviço de empréstimo de livros em regime “take-away”, com entrega ao domicílio.

Assim, como forma a minimizar os impactos do confinamento, nomeadamente combater o isolamento e a exclusão, poderá fazer a requisição de livros, ou outros documentos, no conforto de sua casa, e estes chegarão até si de forma segura.

Para isso basta:

1 – Escolher o(s) seu(s) livro(s)

Visite o facebook da biblioteca municipal para escolher as suas obras ou questione através desse mesmo meio (Messenger), e-mail ou telefone, acerca de outras de que tenha interesse.

2 – Efetuar a sua reserva

Deverá fazer a(s) sua(s) reserva(s) sempre até quarta-feira, sendo que desta feita tem até quarta-feira dia 10 de fevereiro para o fazer pela 1ª vez.

3 – Entrega

Dependendo do volume de pedidos, na sexta-feira imediatamente a seguir começar-se-á a distribuição. No caso de haver um volume alto de pedidos e as entregas terem que se prolongar, os requerentes serão avisados.

4 – Duração do empréstimo

Todos os pedidos terão 15 dias para devolução. No entanto haverá sempre a possibilidade de pedir o prolongamento do prazo.

De ressalvar que não obstante, todas as semanas há lugar a novas requisições/entregas ou substituições/recolhas.

Para mais informações contactar :

Responsável Técnica: Dra. Lília Martins

Por telefone: 254 810 130 (Câmara Municipal)

Por email: biblioteca@cm-smpenaguiao.pt (Biblioteca Municipal)

biblioescolasmp@gmail.com (Biblioteca Escolar)

Ou através da Plataforma TEAMS (crianças e jovens do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião)