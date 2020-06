Biblioteca Municipal de Mesão Frio lança serviço de requisição “Book Drive”

A Biblioteca Municipal de Mesão Frio, vai ter, a partir de 05 de junho, disponível um novo serviço de requisição de livros, o Book Drive.

Nesta nova modalidade gratuita, os livros podem ser solicitados por qualquer leitor, após inscrição como leitor e escolha no catálogo online da biblioteca.



Os livros serão entregues diretamente no Book Drive, no Balcão da Biblioteca, ou no próprio carro, na segunda opção o leitor apenas tem de telefonar quando estiver em frente às instalações da biblioteca.



A inscrição como leitor, é realizada através do site do município https://www.cm-mesaofrio.pt/pages/742 e de seguida é enviado um e-mail com os dados de acesso ao catálogo online da biblioteca municipal. Para verificar a disponibilidade de um livro, consulte o catálogo online em http://mesaofrio.bibliopolis.info/ e posteriormente faça a reserva (máximo de três livros por leitor).



O Município de Mesão Frio disponibiliza as novidades de livros que a biblioteca municipal possui para requisição e deseja uma boa leitura.



Para esclarecimento de dúvidas, deve contactar a Biblioteca Municipal de Mesão Frio através do e-mail biblioteca@cm-mesaofrio.pt ou do telefone 254 890 106.