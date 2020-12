Biblioteca de Mesão Frio promoveu iniciativa “Os Lusíadas Somos nós!”

A Biblioteca Municipal de Mesão Frio, no dia 14 e 15 de dezembro, proporcionou aos alunos das turmas do 9.º e 12.º ano de escolaridade uma iniciativa de promoção da leitura e da escrita, denominada «Os Lusíadas somos nós!». O Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade foi o palco para o famoso ator, António Fonseca, realizar uma abordagem presencial e pessoal da obra «Os Lusíadas», na perspetiva do ator/encenador, em diálogo e em interação pedagógica com os alunos.

A atividade consistiu em complementar o programa curricular da disciplina de Português, através da encenação do ator, da obra de Luís Vaz de Camões, uma das maiores obras da Literatura Portuguesa, contribuindo para um melhor processo de aprendizagem e descoberta, de modo a facilitar a compreensão e aquisição de conhecimentos dos alunos.