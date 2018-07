Já começaram os trabalhos de beneficiação e requalificação dos percursos pedonais que unem a localidade da Granja à vila de Boticas.

O Município de Boticas pretende com a execução desta obra promover a beneficiação e expansão da rede de percursos pedonais dotando esta via de melhores condições de conforto e segurança para todos os utilizadores, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável.

A obra terá maior incidência no alargamento e pavimentação dos passeios, que serão dotados ainda da instalação de um sistema de iluminação com tecnologia LED.

Também o estacionamento localizado na área intervencionada assim como a sinalização existente no local serão alvo de ordenamento e reformulação.

Esta operação foi aprovada no âmbito da candidatura NORTE-06-2016-15 – Mobilidade Urbana Sustentável, Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020), Eixo Prioritário 3 – Economia de Baixo Teor de Carbono,OT4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os sectores, P.I 4.5 (4e) Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação, com um investimento total elegível de 331.531,77 €, e uma comparticipação FEDER de 281.802,00 €, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.