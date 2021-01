Beneficiação da envolvente à Igreja S. Pedro em Cerva

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, assinou o auto da consignação da obra de Beneficiação da envolvente da Igreja de S. Pedro, em Cerva, freguesia de Cerva e Limões.

A obra incluí a remoção do pavimento existente, alargamento de via, construção de muro de suporte, execução de rede de drenagem de águas pluviais, construção de passeio pedonal, renovação de iluminação pública e infraestruturas de rede elétrica.

Esta obra, a par de outras que estão a ser desenvolvidas no concelho, demonstram o empenho e preocupação do atual executivo municipal, liderado por João Noronha, em garantir uma melhoria significativa na qualidade de vida dos ribeirapenenses e proporcionar e dignificar os espaços públicos e o património do concelho.

Trata-se de um investimento total de 179.564,00€, comparticipado em 92. 627,90€ pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural (FEDER), que vai contribuir para a concretização de um antigo desejo da população cervense.