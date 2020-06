Bênção à cidade e à diocese em dia de Corpo de Deus

Devido à covid-19, este ano não foi possível celebrar a solenidade do Corpo de Deus com a devida solenidade conforme as ricas tradições cristãs das nossas vilas e cidades.

Neste dia, o bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, não deixou contudo de celebrar a centralidade da Eucaristia na nossa vida e na vida da Igreja diocesana.

Na Eucaristia celebrada na catedral manifestou preocupação pelos irmãos que não têm que comer e passam fome apelando a “encontrar respostas para estas necessidades e a saber repartir com justiça e evitar excessos de consumo e desperdício.”

À tarde celebrou vésperas na igreja do Calvário com bênção do Santíssimo Sacramento à cidade e à diocese a partir do adro desta igreja.

Foi nesta modalidade simples, vivendo mais espiritualmente este dia, que Vila Real celebrou o Corpo de Deus na esperança de, no próximo ano, esta festa ser celebrada com toda a solenidade.