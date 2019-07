BE pronuncia-se sobre encerramento do Aeródromo Municipal de Vila Real

Esta segunda-feira, a Câmara Municipal de Vila Real anunciou o encerramento, por um tempo indeterminado, do Aeródromo Municipal aos aviões de asa fixa, devido a questões de segurança. Esta situação, deve-se ao abatimento transversal de um setor central da pista, detetado em 2018 e, entretanto, reparado.

O Bloco de Esquerda de Vila Real pronunciou-se sobre esta ocorrência, adiantando que demonstra a “degradação da Infraestrutura Pública que hoje corrói o Interior de Portugal”. “A raiz deste problema encontra-se primordialmente na ausência de uma política nacional de investimento público consistente, gerada pela diminuição forçada da despesa pública que políticas de redução agressiva do défice implicam. Políticas desta natureza levam inevitavelmente a carências de recursos materiais, financeiros e humanos a quase todos os níveis dos organismos de administração pública e colocam totalmente em causa a capacidade de renovação, manutenção e planeamento de Infraestruturas Públicas. A consequente degradação do serviço público é particularmente visível no Interior, não só por razões económicas, demográficas e sociais, mas particularmente, como prova a dinâmica na qual se incluí este triste exemplo, pela ausência de uma administração, tanto governamental como camarária, eficaz e dotada dos referidos recursos materiais, financeiros e humanos”, defendeu o partido num comunicado.

Relativamente à responsabilidade deste encerramento o BE afirma que irá aguardar o apuramento de responsabilidades produzido pelo inquérito.