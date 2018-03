BE organiza debate pelo respeito dos animais

No passado sábado, dia 17, o Bloco de Esquerda organizou um debate em Vila Real, com o tema “Respeito pelos animais”, “O que temos e o que falta fazer.” na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, (UTAD) que contou com inúmeras associações de bem-estar animal da região. O debate foi dividido em dois painéis. O primeiro painel com o tema “Município amigo dos animais” que contou com a presença de António Brandão da PROANIMAl, Milena Melo, da Associação dos Amigos dos Animais de Chaves e Luís Costa, deputado municipal do Bloco na Amadora. Foram debatidos as várias dificuldades que as associações encontram no seu trabalho e que é necessário juntar esforços para a melhoria das políticas municipais para o bem-estar animal.

O segundo painel “Bem estar animal na produção e transporte”, contou com a presença de Mário Pinto, ativista, Severiano Rocha e Silva, professor na UTAD e Constança Carvalho da PATAV, um debate intenso com projeção de exemplos como os animais são transportados.

A sessão contou com a presença da deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, Maria Manuel Rola, que considerou que este espaço de troca de ideias, quer das práticas no terreno, como dos avanços científicos e mesmo da legislação vigente é essencial. “As alterações legislativas têm sido importantes para o bem estar animal, como a política de esterilização mas é necessário que na prática estas alterações sejam sentidas”

A deputada refere que o Bloco de Esquerda apresentará propostas para que o bem estar animal no transporte seja garantido, visto que nesta matéria ainda há muito a fazer. É necessária a existência de um veterinário a bordo para um acompanhamento constante dos animais, essencialmente nos transportes de longa duração, bem como um aumento da fiscalização para que situações que aconteceram no passado não se voltem a repetir. Esta sessão contou também com representantes de várias associações de direitos do animais, bem como de várias pessoas singulares que não quiseram perder a oportunidade de dar o seu contributo num tema tão essencial.