O fim-de-semana passado foi pleno de conquistas para o Basket Club de Vila Real. Numa jornada 100% vitoriosa para as cores vila-realenses, o clube regozija-se com mais uma convocatória do seu atleta Gonçalo Morais para novo estágio da Seleção Nacional de Sub-16 masculina.

Ao nível regional, destaque para as vitórias alcançadas pela equipa Sénior Feminina diante do GD Leça, por 51-44, em jogo disputado no sábado passado. Nova vitória da jovem equipa debutante no Campeonato Nacional, que trilha o seu percurso na competição. Ainda nesse dia, os juniores do BCVR fizeram uma curta deslocação ao Pavilhão da Escola Diogo Cão e venceram o dérbi por 57-54. Nas restantes partidas do dia, vitória expressiva das iniciadas (sub-14 feminino) no dérbi disputado com a equipa B da Diogo Cão (90-4). Já as duas equipas do escalão de sub-14 masculino bateram sem dificuldades os seus adversários. A Equipa A venceu o SC Mirandela por 61-24, enquanto a Equipa B derrotou o Académico da Araucária por 51-15. A jornada desse dia contou ainda com o jogo do escalão de sub-16 feminino, com as Lobas a receber e vencer a Associação Caparrosa por uns esclarecedores 53-26.

Quanto à convocatória de Gonçalo Morais, esta vem coroar o excelente trabalho e a boa época que o jovem atleta tem vindo a realizar, sendo um reconhecimento desse labor. O estágio de preparação vai decorrer entre 16 e 22 de dezembro, no concelho de Sangalhos e o objetivo é preparar a participação da Seleção Portuguesa para o Campeonato Europeu do escalão, a disputar em agosto de 2019.

