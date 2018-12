Galardão entregue aos destaques da época 2017-2018

Ao completar 23 anos de história, o Basket Club de Vila Real (BCVR) organizou na sexta-feira passada a VI Gala “Lobos de Ouro”, cerimónia que marca mais um ano de vida do emblema vila-realense. Na sua sexta edição, o Clube homenageou os atletas que se destacaram na vida do clube na época 2017-18.

Este ano, os atletas galardoados foram Ricardo Sousa (sénior masculino), Mafalda Minhava (sub-19 feminino), Gonçalo Morais (sub-18 masculino), Beatriz Pinto (sub-16 feminino), Pedro Carvalhal (sub-16 masculino), Ana Baltazar (sub-14 feminino), Rui Sousa (sub-14 masculino), José Pinto e Inês Pires (escalão de sub-12), Francisco Carvalho (sub-10) e Leonardo Dias (sub-8). A treinadora do ano galardoada foi Ana Vieira. O clube entregou ainda o galardão personalidade do ano ao Treinador Nuno Leite e o prémio apoio social e patrocínio à UNA Seguros, entidade que apoia as atividades desportivas e sociais do clube há 12 anos e que esteve representada por António Teixeira, Diretor da Entidade.

A gala contou com a presença de inúmeras personalidades do desporto e da sociedade vila-realense, sendo igualmente evidente e muito importante para a vida do clube a presença dos pais dos jovens atletas deste clube de formação. O Vereador do desporto da Câmara Municipal de Vila Real, José Maria Magalhães, deu os parabéns ao clube e agradeceu todo o esforço que o Basket Club de Vila Real faz para a promover o concelho e a prática do desporto entre a juventude do concelho.

Deixe o seu Comentário

Comentário