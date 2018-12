Dando cumprimento à 8ª jornada do LII Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina (Zona Norte A), a equipa de seniores femininos da A.D.C.E. Diogo Cão, quarta classificada, deslocou-se ao recinto do N.C.R. Valongo que ocupa a segunda posição da tabela. Avistava-se um jogo disputado e motivante. Desde logo levávamos a lição bem estudada e estratégia bem delineada, pois sabíamos que era uma equipa muito lutadora e a jogar em casa ainda mais aguerrida quer em situação ofensiva quer em situação defensiva. Assim, e ponto a ponto, minuto a minuto, tentamos contrariar a oposição que nos foi criada. Em jogo, conseguimos, por alguns momentos, alternar as lideranças de resultado e conseguir limitar a ação das duas melhores jogadoras adversárias que nos causaram muitos problemas ofensivos com uma eficácia de lançamento acima da média, no entanto não as conseguimos parar em pleno, penalizando-nos em lançamento exteriores. Ainda no que respeita ao jogo, voltamos a pecar no ressalto, permitindo ao adversário segundas e terceiras posses de bola após lançamentos falhados, o que nos foi crucial para conseguir acompanhar o resultado. Contudo, e além do merecido mérito do adversário, pela sua atitude sempre aguerrida e uma arbitragem neutra, fomos conseguindo impor o nosso estilo e ritmo de jogo, apenas (e fundamentalmente) falhamos na concretização final, limitando todo o empenho comprometido de todas as atletas em cumprir as movimentações à risca para terem como objetivo um lançamento fácil e sem oposição, isto é, em termos de qualidade de jogo estivemos em muito bom nível, mas na eficácia de lançamento muitos pontos a baixo do esperado. Como resultado final a equipa da casa fixou o resultado em 68 a 52 para a equipa da casa. Desde já convido a todos os que gostam e acompanham a modalidade que o próximo jogo será dia 21 de dezembro, no pavilhão da Diogo Cão, pelas 20:30 horas contra o B.C.V.R. um derby da cidade que encerra a primeira volta do campeonato.

