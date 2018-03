Basquetebol: Diogo Cão esteve perto da vitória

XXI Campeonato Nacional Sub 18 Masculinos

Diogo Cão 71 – 80 FC Porto

“Faltou um bocadinho…”

Decorreu no passado fim-de-semana a quinta jornada, do XXI campeonato nacional sub 18 masculinos onde a Diogo Cão recebeu o Futebol Club do Porto.

Separados por um vitoria, as duas equipas precisavam de pontos para chegar ao pódio da competição, desta forma aguardava-se o jogo com grande expetativa.

Com o pavilhão ABARROTAR, o jogo começou com a equipa da casa algo nervosa, não conseguindo converter cestos perto do “garrafão” e cometendo alguns erros de passe que foram aproveitados pelos azuis e brancos para ganhar alguma vantagem. Com o decorrer da primeira parte os vilarealenses foram entrando no jogo e com uma forte pressão defensiva foram obrigando o FC Porto a cometer erros e desta forma permitindo através de rápidos contra-ataques equilibra o jogo. Ao intervalo ia fazendo a diferença o acerto da linha de 3 pontos da equipa do Porto.

Com o resultado a marcar ao intervalo 30-39, os jovens verdes e brancos, tinham de entrar de outra forma no encontro. Com um maior acerto ofensivo, fruto de boas leituras atacantes e do acerto da linha de 3 pontos e com uma excelente defesa obrigando o adversário a errar, entraram com tudo na segunda parte fazendo a remontada no jogo ficando tudo empatado.

Galvanizados pelo publico e pelo excelente terceiro período, os verdes e brancos começaram o derradeiro período na frente mas a grande experiencia por parte dos dois internacionais da equipa do FC Porto, levou os vilarealenses a cometerem 3 turnovers seguidos que foram aproveitados por estes para criar uma vantagem crucial no resultado final.

Mais um grande jogo de basquetebol que a equipa da DIOGO CÃO possibilitou a cidade de Vila Real assistir, que levou ao rubro o velhinho pavilhão da cidade a mais uma enchente e mostrar que a cultura basquetebolística na cidade está viva e recomenda-se.

Resultados Parciais: 18 – 24 ; 12 – 15 ; 25 – 16 ; 16 – 25

ADCE Diogo Cão – Miguel Vilela, Artur Freitas(2pts.), Afonso Bessa, Diogo Monteiro(12pts.), Eduardo Bastos(12pts.), Guilherme Vilela(15pts.), Diogo Moreira(4pts.), Ricardo Silva, Miguel Matos, Tiago Pereira(15pts.), Gonçalo Borges e Francisco Dias(12pts).

Treinadores: Francisco Carvalho e José Vilela

