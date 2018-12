Jogo da Liga Inatel, Zona Norte, realizado no Pavilhão Desportivo de Vila Real

Basket Clube de Vila Real/Veteranos – 67

Fides Gondobasket – 25

Parciais 1 (9-11) 2 (28-4) 3 (15-1) 4 (15-9)

Constituição da equipa do BCVR/Veteranos

Carlos Costa, António Macedo, Miguel Rodrigues, Ricardo Bento, Pedro Pereira, Miguel Lobo, Miguel Romão, Francisco Dias, Rui Silva, Ricardo Sousa.

O BCVR soma a terceira vitória consecutiva, sendo que as duas anteriores foram obtidas fora de casa. Neste jogo a equipa da casa não entrou muito bem no encontro, parecendo os jogadores um pouco apáticos e sem fio de jogo.

Aproveitou bem a equipa forasteira, que entrou atrevida e com algumas boas movimentações, foi ganhando algum ascendente, acabando por ganhar bem o primeiro período.

O jogo parecia estar muito equilibrado. A equipa da casa não desanimou e no segundo período entrou a todo o gás.

Com uma defesa muito sólida, unida e bem organizada, ganhando praticamente todos os ressaltos defensivos, partia rapidamente para o contra-ataque, ou atacava muito bem com movimentações rápidas, boas penetrações, com alternância de movimentos, bola fora bola dentro, pondo a defesa contrária em grandes dificuldades, quando a bola não entrava à primeira houve sempre o recurso ao ressalto ofensivo, no qual também estiveram muito fortes.

Este foi um período foi de sentido único e o melhor momento do jogo, atingindo mesmo momentos de elevada técnica e brilhantismo. O resultado destas iniciativas foi um parcial de 28-4.

Com este parcial a equipa Transmontana, entrou no terceiro período descontraída, mas sempre com rigor e continuando a praticar bom basket, alternando jogo interior com boas movimentações e também jogo exterior.

O marcador foi-se dilatando gradualmente, aproveitando a equipa da casa para rodar toda a equipa, que foi sempre jogando a um nível muito elevado.

A equipa do Fides foi respondendo como podia, tentando discutir o jogo, sem nunca desistir, mas a diferença entre as duas equipas era tão grande que não havia nada a fazer.

De salientar, no entanto, o seu desportivos, pois mesmo com um resultado tão dilatado, foram lutando sempre e de forma correta, sem agressividade excessiva.

Parabéns à equipa do BCVR, que mostrou um basquetebol muito evoluído, com uma defesa muito organizada e agressiva, muitas variações atacantes com movimentações constantes e com um espírito de camaradagem e desportivismo que é de enaltecer.

Com este resultado o BCVR está no comando da classificação. A equipa de arbitragem, não complicou e esteve em bom nível.

O próximo jogo é já no sábado dia 8 de dezembro às 21h no Pavilhão Desportivo de Vila Real. Convidamos todos os adeptos e simpatizantes a comparecer e apoiar a Equipa.

Deixe o seu Comentário

Comentário