A cidade de Vila Real recebeu nos dias 6, 7 e 8 de Julho um torneio de Basquetebol destinado aos escalões de sub13 e sub15 (masculino e feminino). O evento decorreu de forma bastante dinâmica e animada, com as equipas presentes a aproveitarem a oportunidade para trabalhar as gerações que na próxima época desportiva irão assumir as responsabilidades nas competições.

O Basket Club Vila Real, organizador e promotor deste torneio procurou com esta iniciativa estreitar ainda mais a relação com os seus atletas, garantindo uma ligação entre épocas desportivas. O evento contou com diferentes momentos competitivos. Para além do confronto em função dos escalões etários, em sistema de todos contra todos, a organização incluiu dois jogos All-Star e um derradeiro quadro competitivo em que os jogadores foram agrupados em função do seu nível maturacional e nível de aptidão motora.

Estiveram envolvidos cerca de 300 participantes, entre jogadores, treinadores, árbitros e oficiais de mesa, técnicos de estatística, equipa de enfermagem e outros voluntários. Foi um fim-de-semana em grande na cidade de Vila Real, com clubes convidados de diferentes pontos do país e que ajudaram a tornar este torneio uma referência no panorama do basquetebol de formação em Portugal.

O vencedor da competição de Sub13 feminino foi o BC Limiense; em Sub15 feminino o Ginásio Clube de Águeda; em Sub13 masculino venceu a equipa do SC Beira-Mar e finalmente em Sub15 masculino o Maia BC.

Por fim, o Basket Club Vila Real gostaria de agradecer o apoio de diversas instituições públicas e privadas, com particular destaque para a Câmara Municipal de Vila Real, União de Freguesias de Vila Real, Instituto Português do Desporto e Juventude, Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) e da Associação de Basquetebol de Vila Real.

