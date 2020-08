Barragem de Daivões está prestes a iniciar o enchimento

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, juntamente com o Presidente da Câmara de Ribeira de Pena, João Noronha, o vice-presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado, e diretores da Iberdrola, visitaram, no dia 5 de agosto, a barragem de Daivões, para se inteirarem do andamento das obras, que se encontram praticamente concluídas e está prestes a iniciar o enchimento.

A barragem de Daivões, juntamente com a de Gouvães e a do Alto Tâmega, constituem o Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), que terá uma potência instalada conjunta de 1158 MW, aumentando em 6% a potência instalada em Portugal.

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega vai produzir anualmente 1766 GWh de energia, o que equivale ao abastecimento de cerca de 440.000 residências.