Banda Musical da Cumieira participou no Festival Internacional de Bandas- Online

No passado dia 14 de agosto, a Banda Musical da Cumieira (BMC) esteve presente no Festival Internacional de Bandas Online, juntamente com mais oito Bandas da vizinha Espanha, duas italianas e mais duas portuguesas, sendo a Banda da Sociedade Musical e Recreativa Obidense a organizadora.

Foi um evento ímpar pela forma como foi organizado e como as Bandas realizaram os vídeos da sua participação. A BMC escolheu o magnífico Miradouro de Santa Bárbara na Cumieira para gravar o seu filme, dando a conhecer a sua música e as suas paisagens deslumbrantes.

Para quem tiver curiosidade em assistir à nossa atuação, pode visitar a página da Banda Musical da Cumieira.