Baloiço de São Silvestre é a nova atração de Mesão Frio

Mesão Frio tem uma nova atração turística. O Baloiço de São Silvestre, erigido junto à capela do orago com o mesmo nome, está localizado em pleno coração da Porta do Douro, no cume do monte de São Silvestre, a uma altitude 530 metros, com uma vista panorâmica desafogada e privilegiada sobre a vila de Mesão Frio, os vinhedos, o Rio Douro e ladeado pelas três elevações: Serra do Marão, Serra das Meadas e Serra de Montemuro.

Junto ao marco geodésico que ali existe, surgiu, hoje, um baloiço, construído por colaboradores da autarquia de Mesão Frio, com o propósito de dar a oportunidade aos visitantes, que tanto acorrem ao lugar, de poderem desfrutar da harmonia que o sítio isolado e a paisagem transmitem, em plena serenidade e comunhão com a natureza.

Conhecido entre os amantes de fotografia como um ponto predileto para apreciar o pôr-do-sol, a estrutura agora criada vem reforçar o impacto visual, dinamizar a oferta turística do concelho e valorizar o património natural. Para além da contemplação das paisagens, o local é propício e aconselhável para caminhadas na natureza.