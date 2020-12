Balcão SNS24 entrará em funcionamento em Vila Real

O SNS24 Balcão é um novo espaço para facilitar o acesso dos cidadãos aos vários serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde, de forma rápida, mais próxima e segura. Os primeiros SNS24 Balcão entram em funcionamento já na próxima semana, depois da assinatura de protocolos que se realiza nesta terça-feira, dia 22 de dezembro, nas Câmaras Municipais de Vila Real e Guimarães.

Presidida pelo Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, a cerimónia conta igualmente com as presenças do Secretário de Estado da Mobilidade e Ação Climática, Eduardo Pinheiro, do Presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, Carlos Nunes, do Presidente do Conselho de Administração da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, e dos autarcas dos municípios e algumas freguesias de Vila Real e de Guimarães.

O SNS 24 Balcão resulta da criação de uma rede de parcerias, envolvendo, para já, municípios, juntas de freguesia e Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). Estas entidades parceiras passam a disponibilizar, nas suas instalações, um SNS24 Balcão com colaboradores devidamente habilitados para prestar apoio assistido ao cidadão. Tornando-se assim, mais uma porta de entrada para o SNS para aqueles que têm pouca literacia digital, não têm acesso a equipamentos tecnológicos ou à internet e a outros meios, condições ou competências necessárias para aceder remotamente aos serviços digitais do SNS, que, em muitos casos, já se encontram disponíveis na Área do Cidadão do Registo de Saúde Eletrónico.

O SNS24 Balcão pretende, por um lado, facilitar e melhorar o acesso à prestação de serviços à distância e, por outro, evitar deslocações às unidades de saúde, o que se traduz numa mais-valia para os utentes, sobretudo no atual contexto de pandemia. As vantagens são muitas, desde marcar consultas, renovar receitas de medicamentos, realizar uma teleconsulta, consultar resultados de exames, aceder aos guias de tratamento, avaliar sintomas, entre outras.

Amanhã, pelas 14h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real, serão firmados os primeiros protocolos com os municípios e algumas freguesias da área de abrangência do ACES Marão e Douro Norte (Alijó – Freguesia de Sanfins do Douro; Mesão Frio – Freguesia de Vila Marim; Murça – Freguesia de Jou; Peso da Régua – União das Freguesias de Galafura e Covelinhas; Sabrosa – Freguesia de S. Martinho de Anta e Paradela de Guiães; Santa Marta de Penaguião – Freguesia da Cumieira; Vila Real – Junta Freguesia de Mouçós e Lamares) e, às 16h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães, no âmbito do ACES do Alto Ave, será assinado o protocolo com o Município de Guimarães e a Junta de Freguesia de Brito.

Com o objetivo de servir melhor o cidadão, facilitar a prestação de serviços de saúde de forma remota e promover a literacia digital em saúde, prevê-se a abertura já no mês de janeiro de mais unidades do SNS24 Balcão no país.