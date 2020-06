Bairro S. Vicente de Paulo completa 70 anos com obras de requalificação

O Bairro São Vicente de Paulo, em Vila Real, completou 70 anos, no passado dia 28 de maio. Um aniversário que, na passada sexta-feira, dia 5 de junho, foi comemorado de forma simbólica com o término da sua reabilitação. No total, para esta intervenção, foram investidos cerca de 400 mil euros, um investimento que, segundo Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, “foi muito bem empregue”.

“Este é um bairro histórico do concelho de Vila Real, tem 70 anos e acho que é a melhor forma de os comemorar era remodelar o seu espaço público”, declarou o autarca, sublinhando que, agora, o espaço está moderno, acessível e ajustado às necessidades da maioria dos seus habitantes. E, de facto, após esta reabilitação, no Bairro S. Vicente de Paulo foram melhorados os espaços existentes (polivalente e parque infantil) e criadas novas áreas de lazer e prática desportiva.

“Esta é uma área da nossa cidade que ficou completamente requalificada e penso que, se tivesse prometido isto em eleições, provavelmente não acreditariam que ficasse tão bem”, disse o presidente, acrescentando que, no que toca à reação dos munícipes, a generalidade se mostrou satisfeita e surpreendida com a qualidade da intervenção.