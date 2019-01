No último domingo do ano, centenas de pessoas lotaram por completo o Teatro Ribeiro Conceição para assistir ao espetáculo final do 6ª Encontro de Dança de Lamego, um evento que ao longo dos últimos anos transforma esta cidade num importante polo cultural e educativo, pondo em contacto, através da sua Residência Artística, estudantes, criadores e alunos do ensino artístico especializado. Ao longo de mais de uma hora, passaram por este palco companhias de todo o país que, nos dias anteriores, procuraram produzir composições contemporâneas, a partir da conceção de um projeto de linguagem estética em diálogo com outras áreas artísticas e do conhecimento. Este ano, a Residência Artística juntou participantes dos 10 aos 25 anos de idade, sob a orientação de Liliana Garcia, João Almeida e Suzanna Rosas, professores, bailarinos e coreógrafos, com um longo curriculum na área da dança.

Em plenas férias letivas do Natal, o emblemático TRC, a mais bela sala de espetáculos da região duriense, tornou-se, assim, uma estrutura de acolhimento e um espaço notável de criação e aprofundamento do estudo da Dança, a nível nacional. No final do 6ª Encontro de Dança, e a anteceder a entrega de diplomas de participação aos jovens bailarinos, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, congratulou-se com o papel cultural desempenhado atualmente pelo TRC, constituindo um importante polo dinamizador de cultura e entretenimento a nível regional.

Deixe o seu Comentário

Comentário