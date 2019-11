A vila-realense Marta Barbeiro, aluna da Ent’Artes – Escola de Dança, estará durante os dias 1, 2 e 3 de Novembro a competir no Algarve Dance Open, que decorre no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

A Ent’Artes – Escola de Dança subirá a palco com Solos de Clássico, Contemporâneo e Teatro Musical, Duetos e Trios de Clássico, Contemporâneo e Jazz, Grupos de Clássico, Contemporâneo e Carácter – dos quais a Marta faz parte.

Para a bailarina é um orgulho representar o Município de Vila Real.