“Azeite, um Produto D’Ouro” em debate e à mesa a dia 24 de maio

A segunda edição do fórum ‘Douro TGV’ vai acelerar nos dias 23, 24 e 25 de maio, no Palácio do Governo Civil, em Vila Real. À semelhança de 2017, afigura-se um circuito com três paragens obrigatórias: ‘Turismo’, ‘Gastronomia’ e ‘Vinho’. Aplicando a expressão “no meio está a virtude”, viajamos de imediato para o dia 24 de maio, onde o tema Gastronomia vai trazer à tona o líquido extraído da azeitona.

O azeite começa a ganhar terreno à mesa portuguesa. Porém, impera a pergunta: quando ocupará o seu devido lugar? A esta e outras questões vai responder o trio de especialistas convidados para o debate intitulado “Azeite: um produto D’ouro”, marcado para as 14h30.

Em palco estará Francisco Pavão, da Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro, produtor e especialista, um dos maiores experts de azeite em Portugal, para falar acerca do azeite do Douro enquanto produto, dos seus benefícios e da importância da atribuição de Denominação de Origem, estudo que está a ser conduzido por um grupo de trabalho do qual é um grande impulsionador e dinamizador.

Do Brasil chegará Patrícia Galasini para abordar “O Azeite Português no Mundo. O caso do Brasil”. Com um currículo invejável no universo do azeite, já teve o privilégio de degustar mais de quinhentos rótulos dos quatro cantos do mundo. Além de provadora profissional de azeites, é membro da Confraria do Azeite, docente e assessora nesta área, responsável pelos eventos brasileiros ‘ExpoAzeite’ e ‘Encontro Internacional de Olivicultura’, consultora especialista no desenvolvimento de eventos exclusivos para produtos de alta gastronomia e autora dos livros “Pizzas do Mundo” (2014) e “Introdução ao Mundo do Azeite” (2010).

A moderação caberá a Edgardo Pacheco, jornalista, crítico de vinhos e gastronomia, grande conhecedor de azeites, autor do Guia “Os 100 Melhores Azeites de Portugal” e recentemente premiado neste âmbito pela revista Grandes Escolhas. No final, uma prova comentada de azeites e a degustação de produtos feitos com azeite.

À noite chega a vez de levar o azeite para a mesa num jantar temático – “Cozinhar com os azeites, ao vivo e a várias mãos!” –, que vai reunir, novamente um trio, desta vez de chefes, na cozinha do restaurante Panorâmico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). São eles André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores e da Taberna Fina (Lisboa), João Paulo Magalhães, do futuro restaurante da Quinta do Ventozelo (Douro), e Daniel García Peinado, membro da Academia Internacional do Azeite de Oliva Virgen Extra (AOVE) e da Seleção Espanhola da Cozinha Profissional. O trabalho de investigação deste chefe, nascido em 1980 em Málaga, tem como objetivo estudar o azeite virgem extra, o elemento principal dos pratos da sua autoria para o seu mais recente projeto de restauração, o Maroleum Restaurante Oleoteca, na sua terra natal. O público vai ditar quais as iguarias mais saborosas, no que toca à presença de azeite. São seis os pratos da noite.

O Turismo no ‘Douro TGV’

Teremos mais sucesso se nos unirmos? O que nos falta para sermos mais conhecidos e mais visitados? Estas e outras perguntas irão, certamente, surgir aquando do tema em discussão pelas 15h00, de quarta-feira, dia 23 de maio de 2018. O título é ‘Na Rota de uma Promoção Conjunta’, face ao qual será destacado o desempenho das instituições e ferramentas indispensáveis na promoção da Região Demarcada do Douro, as quais congregam a ‘Gastronomia’ e o ‘Vinho’. “O papel das Rotas na promoção do Douro” (15h30) Jorge Sampaio, Presidente da Associação Rota da Bairrada e Vice-Presidente da Rota dos Vinhos de Portugal, Carlos Soares, do Instituto dos Vinhos do Douro (IVDP) e um representante da Turismo do Porto e Norte.

Em as “Quintas do Douro com TGV: oportunidades e ameaças” (16h00) estarão representadas a Quinta do Portal, a Quinta de la Rosa (Sophia Bergqvist, co-proprietária e gestora) e a Quinta do Ventozelo (João Paulo Magalhães, responsável do futuro restaurante desta quinta). Para “Turistas e Enoturistas em Portugal: da expectativa à realidade” (16h30) falarão Olga Magalhães Cardoso, fundadora da empresa de animação turística Blend Wine Tours; Sheree Mitchell, fundadora da Immersa Global e Travel Expert; e Maria João de Almeida, jornalista, crítica de vinhos e autora do “Guia de Enoturismo de Portugal”. O papel de moderador estará nas mãos de Fernando Seara, Diretor da Fundação Museu do Douro, em Peso da Régua.

O Vinho no ‘Douro TGV’

‘A Seca de um Bem Líquido’ é o tema certo para levantar várias questões em redor deste assunto. Estará a Região Demarcada do Douro atenta às alterações climáticas? Porque não é permitido regar a vinha na RDD? A rega influenciará negativamente as uvas e os vinhos do Douro? Estas são apenas algumas das perguntas lançadas por Guilherme Marques Martins, da Science Agro Bordeaux e a responder a partir das 09h30, de sexta-feira, dia 25 de Maio de 2018. A esmiuçar os “Casos reais e a realidade no e para o Douro” estarão João Santos, Professor da UTAD, e Alfredo Silva, do IVDP.

Também pelas 09h30 terá lugar o ‘II Concurso de Vinhos Douro TGV’, que este ano inova, ao ter como jurados apenas enólogos. Às 16h00 começará a ‘Douro TGV – Mostra de Vinhos e Sabores’, na qual produtores de várias regiões (não apenas Douro) dão a conhecer e provar os seus néctares, aos quais se juntam produtos gastronómicos, esses sim, em exclusivo da região. Às 18h30 é tempo de anunciar e entregar os diplomas aos vencedores do concurso de vinhos.

‘Douro TGV’ com acesso gratuito

A organização está a cargo do Regia Douro Park que, assim, pretende munir os atuais e futuros players cujas atividades abordem as áreas de turismo, gastronomia e vinho, mas em especial aos agentes e às gentes da região, como sejam os alunos e docentes da UTAD, da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego e de outras instituições de ensino, cujos alunos são os futuros embaixadores da região.

O acesso é gratuito, mas implica inscrição prévia, que deve ser feita através do número de telefone 259 308 200, do e-mail eventos@regiadouro.com, ou diretamente no site do Regia Douro Park, em www.regiadouroempreendedor.com (em Iniciativas, Douro TGV). Para o efeito, quem quiser marcar presença no evento basta indicar qual ou quais os dias em que pretende participar. Nota para o facto de o jantar de dia 24 já estar esgotado.