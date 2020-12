Azeite Porca de Murça recebeu prémio do melhor Azeite do mundo

O Azeite Porca de Murça recebeu o prémio do melhor Azeite do mundo nas variedades Cobrançosa e Cordovil, de acordo com o “Evoo World Ranking”, conseguindo receber os maiores prémios internacionais em 2020 na América, Europa e Ásia.

Este “ranking mundial” foi criado para comunicar ao consumidor a qualidade dos Azeites Virgem Extra mais premiados do Mundo e é publicado anualmente há mais de dez anos com base no sistema de classificação WRW & S (World Ranking Wine & Spirit) criado no ano de 1997 pela WAWWJ (Associação Mundial de Jornalistas do Vinho e de Bebidas Espirituosas).

“Estes lotes monovarietais extraídos pela Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça e produzidos apenas por agricultores do concelho de Murça são fruto de uma colheita cuidada e precoce realizada no início de novembro, no momento ideal de maturação por processos exclusivamente mecânicos e por extração a frio, são verdadeiros sumos de fruta 100% natural!” refere Francisco Vilela, Presidente da Cooperativa dos Olivicultores de Murça.

O Azeite Porca de Murça só em 2020, em 7 dos maiores concursos internacionais conquistou 16 medalhas com as suas edições DOP, Cobrançosa, Cordovil, Biológico e Lote Milhões. Com este último lote, inclusive, no passado mês de junho, conquistou a distinção “Best of Show” e foi considerado o melhor Azeite de Portugal no prestigiado concurso internacional “Olive Japan”, que decorreu em Tóquio, no Japão, neste que é o maior concurso internacional de azeites na Ásia e Oceânia.

Este azeite transmontano conquista agora o mais alto patamar do pódio dos melhores azeites do mundo, demonstrando ser pelo Mundo o verdadeiro embaixador da qualidade do Azeite de Trás-os-Montes e particularmente de Murça.