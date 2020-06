Azeite Porca de Murça considerado o melhor no maior concurso asiático

O Azeite Porca de Murça, com a sua Edição Limitada do Azeite Milhões, no passado dia 11 de junho, conquistou a distinção “Best of Show” e foi considerado o melhor Azeite de Portugal no prestigiado concurso internacional “Olive Japan”, que decorreu em Tóquio, no Japão. Neste, que é o maior concurso internacional de azeites na Ásia e Oceânia, estiveram a concurso 750 azeites oriundos de mais de 23 países e julgado por 20 juízes certificados, independentes e sem relações comerciais com os azeites submetidos a concurso.

A par das medalhas de Ouro e de Bronze conquistadas este ano nos maiores concursos internacionais dos Estados Unidos da América, em Nova Iorque e em Los Angeles, este azeite transmontano conquista agora um lugar no pódio dos melhores azeites do mundo, demonstrando ser pelo Mundo o verdadeiro embaixador da qualidade do Azeite de Trás-os-Montes e particularmente de Murça.



«Este prémio faz parte de uma estratégia de internacionalização no mercado Asiático, uma vez que o Japão é dos países não produtores de Azeite com o maior aumento de consumo nas últimas décadas e, coincide com lançamento da nova edição do Azeite com História: Milhões que, com os problemas do COVID19, sofreu um atraso no seu lançamento, inicialmente previsto para 9 abril (dia em que se celebra o aniversário da Batalha de La Lys) mas que, devido do lay-off da empresa de serigrafia, as novas garrafas infelizmente ficaram retidas nas suas instalações. O facto de ser a única Cooperativa com um Azeite reconhecido quer no Concurso do Japão quer no concurso de Nova Iorque e ainda o facto de ter submetido apenas um lote, ainda mais orgulhosos nos deixa.», refere Francisco Vilela, Presidente da Cooperativa dos Olivicultores de Murça.



A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça, CRL, a par com o Azeite Porca de Murça, comercializa também as marcas Azeite Senhor de Murça e Azeite de Murça, com o devido reconhecimento de júris internacionais acreditados.