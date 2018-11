O Azeite Milhões da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça foi premiado em três dos maiores concursos oleícolas internacionais. Distinguido com uma medalha de Ouro Grande Prestígio no concurso internacional “OLIVINUS – Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra”, na Argentina; uma medalha de Prestígio Ouro no concurso internacional em Israel – TERRAOLIVO e uma medalha de bronze no concurso internacional de Los Angeles nos Estados Unidos da América.

No final do mês de Setembro, no Concurso OLIVINUS, que é o segundo maior concurso internacional de azeites, o Azeite Milhões foi também distinguido com o prémio Apresentação no concurso de “Diseños y Packaging 2018”.

Estes prémios são um justo reconhecimento à ideia da Direção da Cooperativa de homenagear o Soldado mais condecorado da I Guerra Mundial, natural de Murça, e os agricultores “feitos” soldados do Corpo Expedicionário Português.

“Premeiam também a mudança de paradigma que quisemos criar na venda de uma garrafa de Azeite, nesta garrafa está a identidade cultural de um povo, junto com a garrafa editamos um pequeno livro que contém um texto inédito de João Pinto Coelho, Prémio Leya 2017, retalhos da história do Soldado Milhões escrito pela neta, Prof. Leonida Milhões e fantásticas ilustrações da sua bisneta Mafalda Milhões”, explicou Francisco Vilela, Presidente da Cooperativa dos Olivicultores de Murça.

O lançamento da Edição Limitada deste Azeite, com História, produzido de oliveiras centenárias da terra do Soldado Milhões (Valongo de Milhais) decorreu a 9 de abril nas cerimónias oficiais de comemoração dos 100 anos da Batalha de La Lys em França, na comuna francesa de La Colture onde foram entregues as três primeiras garrafas ao Presidente da Républica de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron e ao Primeiro Ministro de Portugal, António Costa.

A par destes prémios, o Azeite Porca de Murça foi também galardoado com outras medalhas com o seu lote monovariental de Cordovil, demonstrando ser pelo Mundo o verdadeiro embaixador da qualidade do Azeite de Trás-os-Montes e particularmente de Murça.

A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça, CRL, a par com o Azeite Porca de Murça, comercializa também as marcas Azeite Senhor de Murça e Azeite de Murça, com o devido reconhecimento de júris internacionais acreditados.

