Aviso meteorológico alerta para a possibilidade de queda de neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu Aviso Meteorológico AMARELO, para o distrito de Vila Real, entre as 00h00 do dia 31.12.2020 e as 12h00 de 31.12.2020, motivo de queda de neve acima da cota dos 1200/1400 metros.

Impactos expectáveis, alerta-se para possível Perturbação causada por queda de neve e formação de gelo (por exemplo, vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores devido à acumulação de neve, abastecimentos locais prejudicados).

Alerta-se para a necessidade de adotar uma condução defensiva adaptadas ás condições da via.