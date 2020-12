Aviso à população: previsão de queda de neve acima dos 600 metros

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está previsto um agravamento das condições meteorológicas, sendo que, entre as 06h00 e as 18h00 de dia 4, irá vigorar o aviso laranja, devido à previsão de queda de neve acima da cota dos 600 metros.

O distrito de Vila Real vai estar sob aviso amarelo, das 21h00 do dia 3 até às 12h00 do dia 4, devido à previsão de vento forte de noroeste, com rajadas até 95 km/h nas terras altas.

Entre as 00h00 e as 06h00 do dia 4, vai vigorar o aviso amarelo para queda de neve acima de 1400/1600 metros, descendo a cota para 600 metros a partir da madrugada de dia 4. Chama-se a atenção para a possibilidade de formação de gelo.

A partir das 06h00 e até às 18h00 do dia 4, o aviso é elevado para laranja, devido à previsão de queda de neve acima da cota dos 600 metros.

Entre as 18h00 do dia 4 e as 06h00 do dia 5, o aviso volta a ser amarelo devido à previsão de queda de neve acima da cota de 600 metros.

Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável: