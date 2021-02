Avança obra de beneficiação do mercado de Ribeira de Pena e envolvente

A obra de beneficiação do mercado de Ribeira de Pena e Envolvente prossegue a bom ritmo.

A obra inclui a construção de uma cobertura em estrutura metálica com revestimento em vidro, resguardos laterais e zonas de sombreamento.

Esta obra vai tornar este espaço público mais protegido das condições atmosféricas, a fim de assegurar mais conforto aos comerciantes, produtores locais e compradores, e, deste modo, impulsionar o comércio tradicional.

A intervenção representa um investimento de 470.720,86 mil euros, comparticipada em 135.762,60€ pelo FEDER, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte.

Os trabalhos têm como objetivo requalificar o espaço público, melhorar as condições de acessibilidade, introduzindo soluções que promovam a circulação e a permanência de pessoas nas praças e espaços circundantes.