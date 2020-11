Auto Viação do Tâmega vai manter linha Chaves-Boticas-Montalegre

Na semana passada, a empresa Auto Viação do Tâmega anunciou, inadvertidamente, a suspensão da Linha de transportes públicos entre Chaves-Boticas-Montalegre, alegando a falta de rentabilidade da mesma e o número reduzido de passageiros a utilizar esta ligação.

Contudo, sendo considerada uma linha de interesse público, os autarcas de Boticas e Montalegre encetaram de imediato conversações com a empresa concessionária de transportes e, em sintonia com a CIMAT (Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega) garantiram que a mesma não irá ser suprimida, estando garantido o seu funcionamento no decorrer do próximo ano (2021), sendo a Auto Viação do Tâmega compensada financeiramente para manter o transporte público nesta ligação.