Autumn Sinfonie Online apresenta-se cheio de cores natalícias, muita música e teatros para os mais novos

As transmissões dos eventos programados no âmbito do AUTUMN SINFONIE retomam este sábado, dia 19 de dezembro, com duas atividades pensadas para os mais novos, as Oficinas Criativas 2020, transmitidas a partir do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, pelas 14h30 e o musical natalício – Natal Secreto – uma divertida história feita para crianças, mas que promete colocar um sorriso na cara de todos, levado a cena por jovens flavienses e transmitido pelas 16h30.

A música ganha destaque com o concerto As Canções de Natal – Concerto por Músicos Flavienses, no dia 23 de dezembro, pelas 21h30, onde um conjunto de cantautores proporcionarão uma viagem pelas mais quentes canções de natal.

Com uma lista de atividades que decorre até ao dia 30 de dezembro, destacam-se ainda os típicos concertos levados a efeito pelas Bandas da Torre de Ervededo, Loivos e Outeiro Seco, neste ano com um formato diferente do habitual.

O Município em colaboração com a Associação INDIEROR uniram esforços de forma a reformular o ciclo de espetáculos programados para uma vertente 100% online. Da reunião de esforços entre diversos agentes culturais do concelho e da adaptação da atividade é possível levar até ao conforto da casa de todos os flavienses o ciclo de espetáculos, que pode ser consultado em www.chaves.pt.