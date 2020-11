Autocarros chegam pela primeira vez a Alvações do Corgo e Vila Maior

A partir do próximo dia 2 de dezembro, quarta-feira, Santa Marta de Penaguião reforça a sua rede de transportes públicos. Pela primeira vez, as populações de Alvações do Corgo e de Vila Maior verão autocarros a circular pelas suas ruas.

Com efeito, a autarquia local, em articulação com a Autoviação do Tâmega, decidiu apostar no conforto do quotidiano das populações referidas, permitindo que as mesmas possam usufruir de transportes públicos para se deslocarem até à sede do concelho.

“As populações de Alvações do Corgo e de Vila Maior nunca antes usufruíram de transportes públicos, deslocando-se muitas vezes em carros particulares, e ou de familiares. Pela primeira vez, as mesmas poderão circular em autocarros com vários horários e várias paragens dentro das suas localidades”, referiu o edil desta autarquia.