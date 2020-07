Autarquias durienses apelam ao civismo na Romaria da Senhora da Serra

Realiza-se, neste dia 12 de julho, a Romaria da Senhora da Serra, no alto da Serra do Marão. Esta festividade religiosa tem lugar no adro da Capela da Senhora do Marão, num território que constitui um património ambiental e paisagístico de grande importância, pertencente aos concelhos de Santa Marta de Penaguião e de Baião.

Para além da componente religiosa, esta romaria possui uma vertente de festividade popular. Por norma, atrai muitos cidadãos, que realizam de madrugada a caminhada para assistir ao nascer do sol no alto da serra.

No atual contexto marcado pela pandemia COVID-19, que continua a representar um desafio de saúde pública que as comunidades em geral têm de vencer, as Câmaras Municipais de Baião e de Santa Marta de Penaguião apelam a que todos os cidadãos que pretendam participar nesta festividade sigam as recomendações da Direção Geral de Saúde. Nomeadamente: devem assim ser evitados ajuntamentos e aglomerações de pessoas; deve ser mantido distanciamento físico de 1,5 a 2 metros entre as pessoas; deve ser privilegiado o uso de máscara em todos os momentos de contacto interpessoal.

As autarquias estão em contacto com o Pároco da Teixeira, Jorge Coutinho, a quem cabe a responsabilidade da celebração religiosa. Esta cerimónia irá seguir as normas de distanciamento social e de reforço de higienização, decretadas pela Direção Geral de Saúde.

As autarquias estão também em contacto com os postos territoriais da GNR nos dois concelhos, visto que cabe a estas forças de segurança zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Face ao contexto de pandemia em que nos encontramos, não será permitida a venda de produtos alimentares ou outros na Romaria da Senhora da Serra.

O objetivo é zelar para que a iniciativa decorra de modo ordeiro e seguro e sem comprometer a saúde pública, o que não poderá ser alcançado sem uma atitude responsável e cumpridora por parte dos cidadãos.