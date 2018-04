Autarquia vila-realenses investe na formação contínua do pessoal não docente

O Município de Vila Real, aproveitando a interrupção das atividades letivas, promoveu, entre os dias 3 e 5 de abril, um conjunto de ações de formação dirigidas ao pessoal não docente que exerce funções nas escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública. Nestas ações de formação, que têm como principal objetivo melhorar as competências socio/profissionais dos recursos humanos que desenvolvem a sua atividade em contexto escolar, foram abordadas temáticas de âmbito psicossocial, como a inteligência emocional e técnicas de relaxamento, entre outras. O “V Fórum de Manipuladores de Alimentos”, promovido pela UCC I, foi outra das atividades previstas neste âmbito que permitiu, para além de novas aprendizagens, uma troca de experiências e conhecimentos.

A formação complementar de animadores/vigilantes é essencial para a aquisição de conhecimento e competências que auxiliem estes colaboradores do Município a terem um bom desempenho dentro daquelas que são as suas funções nos espaços educativos. Recorde-se que o pessoal não docente garante o funcionamento do Serviço de Apoio à Família (SAF), que tem como objetivo assegurar horários complementares adequados para o desenvolvimento de atividades de animação e de apoio à família (AAAF), na educação pré-escolar, e para o desenvolvimento da componente de apoio à família (CAF), no 1º ciclo do ensino básico. As suas funções passam essencialmente pelo acompanhamento das crianças nos períodos não letivos, como os recreios, a pausa para almoço, o acolhimento e o prolongamento de horário. Atendendo ao tempo que passam com as crianças, torna-se fundamental investir na sua formação contínua, para que se possa garantir a pais e encarregados de educação que os seus filhos/educandos têm sempre o melhor acompanhamento possível.

Para o desenvolvimento destas ações de formação o Município de Vila Real voltou a contar com a prestimosa colaboração dos Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado de Mateus, das Unidades de Cuidados na Comunidade I e II e da Escola Secundária Camilo Castelo Branco. Contou ainda com o apoio da Missão Casulo, da Associação de Atividade Física e Saúde, Alvão Zen e Marina Valdigem, entidades responsáveis pelo desenvolvimento das Atividades Orientadas nas Escolas do Ensino Pré Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.