Autarquia vila-realense apoia escolas com transferência de 15 mil euros para desenvolvimento de atividades escolares e extracurriculares

O Município de Vila Real irá, no presente ano económico, e à semelhança do que aconteceu no ano transato, proceder à atribuição de um apoio financeiro no valor de 15.000€, que será distribuído pelos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do concelho de Vila Real, com vista ao desenvolvimento de atividades escolares e extracurriculares. A verba que cada estabelecimento de educação e ensino irá receber será decidida com base no número de alunos beneficiários do escalão 1 do abono de família, número de alunos beneficiários do escalão 2 do abono de família, número de alunos beneficiários de outros escalões do abono de família ou não beneficiários do abono de família e número de alunos referenciados com necessidades educativas especiais. Trata-se de uma iniciativa que surge no âmbito das políticas municipais de educação com o objetivo de reforçar o caráter universal do direito à educação, discriminado positivamente os alunos mais carenciados, sendo este apoio complementar a outros já existentes na Ação Social Escolar.

O Município de Vila Real reconhece o trabalho desenvolvido, ao longo de cada ano letivo, pelos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do concelho de Vila Real, no âmbito das respetivas comunidades escolares e que vai para além das atividades estritamente didático-pedagógicas. Para concretizarem este tipo de atividades necessitam de recursos financeiros, de que muitas vezes não dispõem ou, quando existem, são manifestamente insuficientes. Com esta medida a autarquia pretende evitar a descriminação entre alunos dando iguais oportunidades a todos sem exceção, particularmente àqueles que por motivos estritamente económicos se viam limitados ou impedidos de participar em certas atividades, nomeadamente viagens de estudo. As direções dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, por sua vez, deixam de ter a necessidade de recorrer a diversos expedientes para garantirem que todos os seus alunos tenham as mesmas oportunidades.

Esta e outras medidas municipais refletem uma forma de governar proactiva, sempre em articulação com as direções das escolas, procurando responder prontamente a todos os desafios e necessidades identificadas na comunidade escolar da rede pública.

