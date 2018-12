O Município de Mondim de Basto reforçou a rede municipal sem fios “Wi-Fi Mondim de Basto” nos locais de maior afluência turística, como é o caso do Núcleo Histórico da Vila, do Jardim 9 de Abril, dos Paços do Concelho, junto dos diferentes equipamentos da Zona Verde, mas também no Alto da Senhora da Graça.

Este projeto surgiu na sequência de uma candidatura à Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi do Programa VALORIZAR do Turismo de Portugal, representa um investimento de 23.862,47 euros, tem uma taxa de comparticipação de 90%, correspondendo à autarquia um investimento de 2.386,25 euros.

Os trabalhos incidiram na instalação de novos pontos de acesso, no incremento da qualidade do serviço prestado e ainda na substituição da rede wireless dos edifícios municipais, uma vez que a mesma estava assente em equipamentos obsoletos.

Ainda no âmbito deste projeto a autarquia instalou no Alto do Monte Farinha uma webcam que tem como objetivo permitir aos visitantes e aos praticantes das diversas modalidades desportivas, em particular, do parapente, consultar em direto o estado do tempo, ou simplesmente contemplar a paisagem sobre a Vila de Mondim de Basto e o Parque Natural do Alvão.

Uma ferramenta útil para quem pretender explorar as potencialidades históricas, naturais e desportivas do Monte da Senhora da Graça, que pode ser consultada na área de Turismo da página oficial do Município.

Com o reforço da rede wireless os utilizadores poderão assim usufruir de uma ligação mais rápida e eficiente, a partir de diferentes ponto da Vila, mas também no Alto do Monte Farinha.

