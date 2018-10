Depois de no ano letivo transato ter avançado com a diversificação das ofertas previstas no âmbito do Serviço de Apoio à Família (SAF), o Município de Vila Real prepara-se, no corrente ano letivo, para consolidar esta medida de enriquecimento dos períodos não letivos e reforçar o leque de atividades oferecidas.

Em matéria de Educação uma das apostas do Município de Vila Real passa pela criação de condições que permitam o alargamento de competências a todas as crianças matriculadas nos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do concelho, numa ótica de promoção de uma maior equidade social. Deste modo, a autarquia continuará a disponibilizar a todas estas crianças, e de forma totalmente gratuita, as atividades de Yoga, Expressão Musical e Artística, Expressão Dramática, Brincar sem Brinquedo e Dança. A estas atividades vêm juntar-se, no corrente ano letivo, a Robótica, Brincanautas, Academia das Ciências e Pilates.

Para a realização destas atividades, que irão desenvolver-se uma ou duas vezes por semana, com uma duração de 45 minutos, o Município de Vila Real estabeleceu acordos de parceria com diversas associações e coletividades concelhias, através da aquisição de serviços.

Recorde-se que os Serviços de Apoio à Família têm lugar em cada estabelecimento de ensino e designam-se por Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), na Educação Pré-Escolar, e por Componente de Apoio à Família (CAF), no 1º Ciclo do Ensino Básico.