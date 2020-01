Autarquia promove plantação de 4000 árvores autóctones

No passado dia 16 de janeiro, na freguesia da Campeã, a autarquia de Vila Real deu início à plantação de árvores autóctones, no âmbito da adesão ao Programa Floresta Comum. No total serão plantadas quatro mil árvores na freguesia de Campeã – lugares de Vendas, Aveção do Cabo e Cotorinho. As espécies escolhidas foram a Quercus Suber, o Pinheiro Bravo, o Cupressus e a Bétula, todas árvores autóctones adaptadas ao território e às suas condições para garantir a sustentabilidade da floresta.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Real tem aderido, anualmente, a este programa desde o ano 2014, procedendo à plantação de espécies autóctones em vários espaços florestais municipais, em estreita parceria com as Juntas de Freguesia e Concelhos Diretivos.

Esta ação enquadra-se igualmente no objetivo da Câmara Municipal em atingir a plantação de 1 Milhão de Árvores nos espaços florestais do concelho de Vila Real, principalmente nos afetados por incêndios florestais. De referir que até ao momento, no âmbito deste programa, já foram plantadas cerca de 250 mil árvores.

O Programa Floresta Comum pretende envolver a comunidade e potenciar a criação de estruturas e redes locais de recuperação da floresta autóctone portuguesa. Neste âmbito, os viveiros florestais do Estado disponibilizam plantas ou outras ofertas que venham a integrar o projeto, sendo constituída anualmente uma Bolsa de Árvores Autóctones, provenientes exclusivamente de sementes portuguesas.