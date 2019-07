Autarquia já plantou 400 árvores na cidade desde o início do ano

A Câmara Municipal declarou, esta segunda-feira, que já plantou mais de 400 árvores de mais de 50 espécies em espaço urbano. Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, aproveitou esta “nota que já estava para ser publicada” para esclarecer algumas questões relativamente ao abate e plantação de árvores na cidade de Vila Real.

Segundo o autarca, o executivo municipal reconhece a importância do arvoredo urbano e visa “contribuir para a qualidade ambiental do espaço urbano do concelho de Vila Real, assegurando com a diversidade de espécies a mitigação das pragas e doenças usualmente presentes em monoculturas”. No seu comunicado, o presidente reconheceu a importância dos benefícios do arvoredo em espaços urbanos ao nível da qualidade do ambiente e frisou que o município irá plantar o dobro das árvores removidas na Avenida Carvalho Araújo, sendo que ainda está em discussão o seu corte/remoção.

CR

