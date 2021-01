Autarquia flaviense prepara edição de 2021 dos Sabores com menos expositores

No último fim de semana de janeiro o Pavilhão Municipal recebe a 16ª edição do certame com reforço nas medidas de saúde pública

Já com data marcada, para os próximos dias 29, 30 e 31 de janeiro, os Sabores de Chaves prometem regressar num formato totalmente diferente, com menos produtores e menos expositores, dadas as circunstâncias associadas ao surto pandémico de Covid-19, que obrigam ao estrito cumprimento das normas de segurança, definidas pela Direção-Geral de Saúde.

Algumas das imposições de saúde pública passarão pelo controlo das entradas limitadas, pela promoção do distanciamento social e desinfeção do espaço e superfícies. Esta edição dos “Sabores de Chaves”, constituída por 38 expositores, não contará com a presença de tasquinhas e provas, nem com os habituais momentos de animação.

Paula Chaves, vereadora da Câmara Municipal de Chaves, reconhece “que este evento se tem vindo a constituir como a melhor montra dos produtos de excelência produzidos no concelho, permitindo o escoamento de produção e criação de novos contatos. Apesar dos constrangimentos associados à pandemia, a realização deste certame tem especial relevância para a dinâmica da economia local, que tem sido bastante afetada nos últimos tempos”.

Mesmo realizado em moldes restritos, os produtores mantêm o interesse em participar nos “Sabores de Chaves”, na tentativa de manter e se possível aumentar clientes. Para uma maior visibilidade dos participantes e potenciando as encomendas antecipadas, os produtores vão contar com a promoção institucional, através de um espaço criado para o efeito no website do município (www.chaves.pt). A ideia é desafiar os visitantes a antecipar as compras, havendo a possibilidade de efetuar encomendas prévias para levantamento em casa dos produtores ou em local reservado para o efeito na feira.

Para além do fumeiro (alheira, linguiça, salpicão, chouriços variados), ex-libris do certame, o presunto, o Pastel e o Folar de Chaves, o pão centeio, os vinhos, o mel e as compotas são alguns dos produtos genuínos de elevada qualidade que os visitantes poderão encontrar no Pavilhão Municipal, no último fim-de-semana de janeiro.