Autarquia flaviense lança concurso de ideias para requalificação do Km zero da EN 2

Com o objetivo de valorizar paisagisticamente a envolvente do Km0 da EN2, a autarquia flaviense abre um concurso de ideias para desafiar projetistas a contribuir para a requalificação de um espaço tão emblemático da cidade. O projeto em causa é tentar conciliar a função rodoviária da rotunda, onde está inserido o marco do Km0 com a vertente turística desenvolvida.

Para o Presidente da Câmara, Nuno Vaz “é importante aumentar a evidência e relevância do quilómetro zero da estrada que atravessa o país, de Chaves até Faro, ao longo de mais de 700 quilómetros, enquanto incremento de produto turístico”, não desvirtuando a sua função rodoviária”.

A participação no concurso de ideias deve contemplar uma equipa multidisciplinar, composta por técnicos com as habilitações académicas legalmente exigidas para o efeito, devendo, no mínimo, possuir a seguinte constituição: arquiteto como coordenador do projeto, arquiteto paisagista, engenheiro civil, especializado em engenharia rodoviária e engenheiro eletrotécnico. Este concurso de ideias terá ainda um prémio de consagração a atribuir a cada um dos concorrentes selecionados no valor de seis mil euros.

A apresentação dos trabalhos deverá ser efetuada até às 15h30 do dia 26 de abril de 2021.

Os termos de referência e acesso às peças também podem ser consultados no seguinte link https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=Vortalgov e na Divisão de Gestão Financeira – Unidade de Contratação Pública. Mais informações em https://www.chaves.pt/pages/118.

De referir que a dinamização turística efetuada através da EN 2 já promoveu o surgimento de estabelecimentos comerciais relacionados com esta temática na freguesia da Madalena, contribuindo para a revitalização e regeneração urbana que se pretende a curto prazo.