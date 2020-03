Autarquia e ACES disponibilizam meios para assistência domiciliária de doentes

No âmbito da evolução constante da situação vivida no nosso país devido à pandemia de COVID-19, a Câmara Municipal de Vila Real reuniu, no passado sábado, dia 14 de março, com o Diretor do ACES Douro I – Marão e Douro Norte e outros profissionais de saúde.

Nessa reunião foi deliberado que, em parceria com o ACES, o Município disponibilizará viaturas e condutores que permitam a assistência domiciliária dos doentes, evitando a deslocação destes às unidades de saúde. Esta medida decorre da informação prestada por esta instituição de que os seus meios próprios de deslocação são insuficientes para este aumento de atividade. Desta forma, procurar-se-á diminuir o risco de contágio e a sobrecarga das instalações médicas, deixando-as disponíveis para o combate ao COVID-19.

Para além disso, o município aproveitou o comunicado para destacar o “comportamento solidário e responsável das empresas privadas do concelho, de áreas não essenciais, que ao longo dos últimos dias têm decidido suspender atividade, permitido que os seus colaboradores permaneçam em casa”. “Sendo esta a forma mais eficaz de evitar a propagação o COVID-19, o Município não pode deixar de elogiar e agradecer esta atitude, ao mesmo tempo que apela a que outros sigam este exemplo. Sendo verdade que este sacrifício implica graves perdas para as empresas, o momento de exceção que vivemos obriga também à tomada de medidas excecionais”, concluiu a autarquia.

Até à data, os estabelecimentos e eventos encerrados são: a biblioteca Itinerante, o centro de Informação Autárquico ao Consumidor – CIAC, o Centro de Marcha e Corrida, a Escola Fixa de Trânsito, a Feira dos Levante, as feiras de gado, o Jardim da Carreira, os Julgados de Paz (Por indicação do Ministério da Justiça), a oficina domiciliária, o parque de campismo, os parques infantis da responsabilidade do município, o pavilhão dos desportos, as piscinas municipais, os Polivalentes desportivos, o programa Bila Sénior – Atividade Física Sénior nas Freguesias, o Projeto +Social, a residência para estudantes do 2º Ciclo e Ensino Secundário, da responsabilidade do município de Vila Real, a Unidade Móvel de Saúde, o Teatro Municipal, os museus, a Biblioteca Municipal, o Grémio Literário, o Arquivo Municipal e, por fim, os sanitários públicos.