Autarquia do Peso da Régua e GNR encaminham emigrantes para quarentena preventiva

Decorreu, nesta madrugada de sábado, uma ação conjunta do Posto Territorial da GNR de Peso da Régua, Proteção Civil Municipal e Bombeiros Voluntários direcionada para os emigrantes que chegaram a Peso da Régua.

Nesta fase crucial, a ação consistiu na notificação da obrigatoriedade do isolamento profilático pelo período de 14 dias.

Segundo a autarquia reguense, “é importante que todos percebam que o controlo do contágio pelo novo coronavírus – COVID 19 depende dos comportamentos de cada um e que é imperioso cumprir com as orientações das Autoridades Nacionais de Saúde”.

“É importante sublinhar que a nossa responsabilidade ultrapassou a esfera pessoal, na medida em que as decisões de cada um se refletirão na vida de todos os que nos rodeiam. Por isso, apelamos, uma vez mais, para que se PROTEJA e proteja os outros”, comunicou o município.