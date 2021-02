Autarquia do Peso da Régua continua a entregar livros em casa

A Câmara Municipal do Peso da Régua, através da equipa da Biblioteca Municipal, continua a levar às pessoas em confinamento os seus livros favoritos. A proposta para lerem em casa e redescobrirem o gosto pela leitura foi muito bem recebida e, por isso, continuamos a trabalhar para dar resposta aos inúmeros pedidos registados.

Neste confinamento, a Biblioteca Municipal do Peso da Régua assegura aos leitores a possibilidade de usufruírem de momentos de leitura em dobro, tanto no número de exemplares, que poderão ser até seis, como no período em que poderão usufruir dos mesmos, que será de um mês. A iniciativa foi bem recebida e os livros requisitados estão a chegar às mãos dos leitores, em cumprimento escrupuloso das regras de segurança.

Para tal, recordamos, uma vez mais, a forma como poderá beneficiar desta iniciativa: 1 – Consultar previamente o Catálogo on-line da Biblioteca Municipal, em http://biblio.cm-pesoregua.pt/opac; 2 – Contactar a Biblioteca Municipal, através do número de telefone 254320236, ou pelo e-mail biblio@cmpr.pt, e indicar os livros (autor e título) que pretende requisitar, bem como o número de leitor e o nome completo;3 – Após confirmação da seleção dos livros, agendaremos a entrega em sua casa.