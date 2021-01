Autarquia do Peso da Régua amplia respostas sociais

A Câmara Municipal do Peso da Régua continua a monitorizar a evolução da pandemia no concelho, por forma, a acionar, sempre que seja necessário, as respostas adequadas a cada situação.

A Autarquia mantém em funcionamento duas linhas telefónicas, através das quais poderão ser comunicados os pedidos de ajuda. As linhas funcionam 24 horas por dia e têm os seguintes números associados: Linha de Apoio Social TM 926661338 e Linha de Apoio Psicossocial TM 926661286. Em caso de necessidade, ligue.

“A Câmara Municipal do Peso da Régua, através da equipa multidisciplinar que tem no terreno, tentará sempre estar perto dos que mais precisam, por forma a garantir que a ajuda nunca chegará tarde demais. A responsabilidade de chegarmos a todos depende da colaboração dos familiares, dos amigos, dos vizinhos”, informou a autarquia.

Esteja atento e se conhecer alguém que precisa de ajuda, por favor, ligue para os números indicados.